Hellas, Dawidowicz dal ritiro di Primiero: «Lavoriamo con intensità per iniziare forte»

Pawel Dawidowicz, difensore dell'Hellas Verona, ha parlato in occasione della conferenza stampa tenutasi nella giornata di ieri, venerdì 14 luglio, nell'Area Media del Centro Sportivo Intercomunale di Mezzano.

Di seguito le principali dichiarazioni del centrale polacco, riportate sul sito ufficiale del Club gialloblù:

Pawel, che tipo di stagione sta nascendo? «Una stagione che speriamo tutti sia migliore rispetto alla scorsa e più tranquilla. L'anno scorso è stato complicato, quest'anno dovremo fare diversamente. Non possiamo sbagliare più partenza, dovremo iniziare subito forte il campionato. Dovremo arrivare ad inizio stagione in forma, cosa che lo scorso anno ci è mancata».

La difesa a 4 è un grande cambiamento rispetto a come giocavate prima: come ti stai trovando? «Sì è vero, il mister ha cambiato sistema, ma anche quando gioco in Nazionale gioco sempre a 4, come anche altri miei compagni. In generale tante squadre giocano così: noi negli ultimi anni abbiamo giocato in maniera differente, ma non penso sarà un problema cambiare».

Che campionato ti aspetti? «Sarà molto difficile, dovremo farci trovare pronti. Stiamo lavorando intensamente, il mister ci sta facendo lavorare duramente per farci arrivare pronti ad inizio stagione».

In quale momento hai capito l'anno scorso che avreste potuto farcela? «Per me il momento più difficile è stato a Natale, quando sono tornato in Polonia in vacanza, ma i miei pensieri erano sempre rivolti al campionato, a Verona e a cosa avremmo dovuto fare meglio. Credo che dopo la partita contro il Sassuolo tutti abbiamo pensato che avremmo potuto farcela. Abbiamo iniziato a pensare che era tutto nelle nostre mani, penso sia stato un momento importante della nostra stagione».

Hai giocato tante stagioni ormai con il Verona in Serie A, ti trovi a tuo agio in questo campionato... «Sì, mi piace giocare in Italia. Mi piacciono le partite del nostro campionato, che sono spesso imprevedibili. Spesso accade che capitino risultati impensabili. Mi piace giocare e confrontarmi contro calciatori forti come quelli del campionato italiano».