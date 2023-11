Hellas, il rammarico di Magnani dopo il ko col Genoa: «Cercheremo di rimediare alle nostre mancanze»

Il difensore dell'Hellas Giangiacomo Magnani ha parlato al termine di Genoa-Verona, match valido per la 12^ giornata della Serie A 2023/24.

Queste le dichiarazioni del centrale emiliano, rilasciate ai canali ufficiali del Club gialloblù:

Giangiacomo è stata una partita intensa, non è arrivato il risultato che volevate, ma ci avete provato fino alle fine… «Penso che ci sia rammarico da parte nostra, abbiamo messo in campo tutto quello che avevamo, pagando cara una disattenzione. Penso che il risultato più giusto sarebbe stato il pareggio per quello che si è visto in campo. Andiamo avanti e prendiamo il buono da questa partita, come la compattezza e il fatto che non ci siamo mai arresi. Penso che siano questi i fattori che dobbiamo portarci a casa, da qui dobbiamo ripartire».

Ora arriva la sosta: su cosa dovrete lavorare in questa pausa? «Sicuramente dobbiamo lavorare sulle nostre mancanze. Dal punto di vista mentale, non dobbiamo farci spaventare dai fantasmi della scorsa stagione e non andare in campo impauriti, ma giocare a viso aperto come abbiamo fatto questa sera, con grande cattiveria agonistica».