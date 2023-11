Hellas superato dal Monza, Djuric: «Non è il momento di mollare, ma spingere di più per trovare una soluzione»

L'attaccante dell'Hellas Milan Djuric ha parlato al termine di Verona-Monza, match valido per la 11^ giornata della Serie A 2023/24.

Queste le dichiarazioni del centravanti bosniaco, rilasciate ai canali ufficiali del Club gialloblù:

Milan, una partita difficile, meglio nella ripresa che nei primi 45': qual è la tua analisi? «Penso che in settimana avevamo preparato bene la partita, sapevamo che ci saremmo trovati di fronte a una squadra tecnica come il Monza, che gioca molto il pallone. Abbiamo cercato di aggredirli, poi forse ci siamo lasciati intimorire da un paio di loro occasioni, e poi abbiamo subito il gol a fine primo tempo. Nella ripresa siamo ripartiti meglio, ci siamo creati delle opportunità che però purtroppo non siamo riusciti a concretizzare. Dopo il loro secondo gol abbiamo provato a restare in partita, ma non siamo riusciti a evitare la sconfitta».

Il momento non è dei migliori, ma anche nel recente passato il Verona ha dimostrato di saper uscire dalle difficoltà... «Sì, la scorsa stagione è stata un esempio lampante della nostra tenacia. Sicuramente questo non è il momento nel quale mollare, anzi dobbiamo spingere di più, trovare tutti insieme una soluzione. Lavoreremo per questo già da domani e cercheremo di preparare al meglio la prossima partita».

Che partita servirà fare a Genova? «Sappiamo che quella contro il Genoa sarà una partita difficile, in uno stadio molto caldo, ma noi dovremo pensare solamente alla nostra gara. Dovremo essere più compatti, concedere meno gol e essere più cinici. Noi guardiamo in casa nostra, sappiamo che affronteremo una squadra forte, ma cercheremo di fare una prestazione migliore rispetto a oggi».