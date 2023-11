Hellas, all'asta le maglie di Verona-Monza a sostegno di Abeo e HV Foundation

Il mese di novembre dell'Hellas si è aperto con il match casalingo contro il Monza, giocato domenica scorsa.

Anche per quell'occasione, e come accaduto per le gare contro Bologna e Frosinone, le maglie dei giocatori del Verona sono state messe all'asta da HV Foundation sul sito di Matchwornshirt. Al fischio d'inizio sono state rese disponibili quelle degli undici titolari e, in un secondo momento, verranno aggiunte anche quelle di tutti gli altri.

La novità principale della giornata di campionato appena trascorsa è però legata al Co-Jersey Partner 2023/24 gialloblù, Conforama Italia. I calciatori sono infatti scesi in campo con una maglia che possiede la patch 'ConfoCity', per rendere omaggio all'apertura del nuovo negozio che diventerà un punto di riferimento per l'arredamento di design e qualità. Inoltre, la maglia ha al suo interno anche la consueta patch della fondazione scaligera.



Come per le precedenti iniziative, anche questa volta il ricavato sarà aggiunto al fondo che servirà per finanziare uno dei quattro mini-appartamenti del Progetto 'CASA ABEO Alloggi'.