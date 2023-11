L'Hellas sprofonda a Marassi, Baroni: «C'è grande dispiacere, lavoreremo per liberare la testa da paure e timori»

Quinta sconfitta consecutiva per l'Hellas, sesta contando la Coppa Italia, che affonda a Marassi contro il Genoa.

Un ko davvero doloroso che mette in forte discussione la posizione di Marco Baroni, già in bilico prima di questa sfida salvezza, decisa da Dragusin con il tiro al volo che ha regalato i tre punti al Grifone.

Di seguito le principali dichiarazioni del tecnico toscano al termine dell'incontro, riportate sul sito ufficiale del Club gialloblù:

Mister, qual è la sua analisi della partita? «Sono dispiaciuto per i nostri tifosi e per tutti. In questo momento c'è la consapevolezza di avere la forza, insieme alla squadra, di poter uscire da questa situazione, che è pesante e ci dispiace. Questa settimana siamo stati in ritiro ma non è stato sufficiente, dobbiamo moltiplicare ulteriormente le forze nel lavoro».

Nel calcio per uscire da queste situazioni servono gli episodi… «Sicuramente, però io non sono fatalista, l'episodio dobbiamo prendercelo. Li abbiamo avuti sia contro il Monza che questa sera, ma pensare che siamo delle vittime e tutto ci gira contro non ci porta fuori da questa situazione: ci porta invece fuori il lavoro, crederci e liberare la testa da paure e timori. Questa è l'unica cosa che possiamo fare».