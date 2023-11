Hellas affossato dal Monza, Baroni: «È mancato l'atteggiamento, chiediamo scusa ai tifosi»

Altro ko e notte fonda per l'Hellas, che al Bentegodi crolla di fronte al Monza.

I brianzoli sbloccano la sfida verso la fine del primo tempo con Colombo, raddoppiando poi con lo stesso attaccante nel corso della ripresa. Sul finale Caldirola cala il tris biancorosso, prima del gol di Folorunsho ad accorciare solamente le distanze per i gialloblù.

Di seguito le principali dichiarazioni del tecnico toscano al termine dell'incontro, riportate sul sito ufficiale del Club gialloblù:

Mister, qual è la sua analisi della partita? «Nel primo tempo siamo mancati nell'atteggiamento di squadra, stranamente, nonostante io fossi sereno dopo aver visto i giocatori allenarsi questa settimana. Abbiamo perso delle distanze, in questo momento siamo anche un po' accecati dalla voglia di far gol, ma il gol lo abbiamo cercato nel modo sbagliato, perdendo equilibrio e distanze tra i reparti. In questo modo abbiamo permesso al Monza di fare una partita sulla transizione e sul recupero palla, dove ci hanno messo in difficoltà. Nell'intervallo l'ho comunicato alla squadra e nel secondo tempo siamo entrati bene, creando diverse occasioni da gol. Dopo aver subito la seconda rete, la squadra ha lasciato il campo e questa non è una cosa accettabile, non ce lo possiamo permettere. Nel percorso che deve fare il Verona, ci saranno tante di queste partite: andare sotto non significa dover alzare bandiera bianca».

A fine partita lei e la squadra siete andati a scusarvi con i tifosi... «Sì, mi sono messo io davanti per andare a chiedere scusa perché ci hanno sostenuto fino all'ultimo minuto. Io e la squadra siamo dispiaciuti, ma questo deve essere un dolore che ci dobbiamo tenere dentro per poi buttarlo fuori in partita: non è un fatto di sistema, ma un fatto di convinzione, sicurezza e di non mollare mai. La squadra fino ad ora non mi aveva mai dato questi segnali perché era sempre rimasta dentro la partita, alla ricerca del risultato. Per quello che è avvenuto oggi chiedo scusa di nuovo».