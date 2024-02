Hellas Verona: quali saranno le nuove gerarchie in attacco dopo il mercato di gennaio?

Dopo il mercato invernale in casa Hellas Verona è cambiata quasi tutta la squadra ed è difficile capire chi vestirà ora una maglia da titolare in attacco. Noslin, in questo momento, partirebbe favorito su Swiderski ed Henry. L'olandese, che potrebbe svariare su tutto il fronte e ricoprire più posizioni, ha avuto un ottimo impatto nel nostro campionato. La prima alternativa potrebbe essere il polacco Swiderski, che avrebbe la meglio su Henry, al momento abbastanza fuori dai piani di Baroni. Ricordiamo che il francese è stato ad un passo dalla cessione al Gent, ma resterà fino a fine stagione. Al momento più in dietro nelle gerarchie del mister potrebbero esserci Tavsan e Mitrovic. Il primo dovrebbe essere una valida alternativa come esterno destro, mentre il secondo potrebbe essere il sostituto di Suslov o Folorunsho nel ruolo di mezzala o trequartista. Difficilmente Baroni si priverà di Lazovic e appunto Suslov e Folorunsho.

Da capire poi con che modulo deciderà di giocare il tecnico gialloblù, se con il 4-2-3-1 o 4-3-2-1, arcano che verrà svelato nelle prossime gare.