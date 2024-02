Hellas Verona: altri due arrivi

L'Hellas Verona è stata la squadra che più di tutte si è mossa nel mercato invernale, sia in entrata che in uscita. Nelle ultime ore la società gialloblù ha piazzato altri due colpi con gli acquisti di Karol Swiderski e Stefan Mitrovic.

Il primo, acquisito in prestito fino al 30 giugno 2024, con diritto di opzione, da Charlotte FC, è un attaccante polacco. Classe 1997 è cresciuto nelle giovanili del Rawia Rawicz e SMS ?ód?, prima di trasferirsi nella stagione 2014/15 al Jagiellonia, dove ha debuttato tra i professionisti. Dal 2019 ha giocato nel Paok Salonicco fino al febbraio del 2022 quando si è trasferito nello Charlotte FC, dove è rimasto fino ad ora.

Il secondo è un attaccante serbo, acquisito a titolo definitivo dalla Stella Rossa Belgrado. Classe 2002 ha iniziato la sua carriera sportiva nelle giovanili del Radnicki Ni, dove ha poi debuttato in Prima squadra. Nella stagione 2022/23 l'attaccante si è trasferito alla Stella Rossa Belgrado, dove è rimasto fino a questo momento. Con la maglia della Nazionale serba Mitrovic ha giocato con le selezioni Under 19, Under 20 e Under 21 prima di debuttare il 24 settembre 2022 con la maglia della Nazionale maggiore nel match di UEFA Nations League B vinto per 4-1 contro la Svezia.