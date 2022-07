Hellas, presentata la seconda maglia 2022/23 "scolpita in Verona"

È stato svelato nella mattinata di oggi, venerdì 8 luglio, il nuovo Away Kit 2022/23 dell'Hellas Verona targato Macron.

La seconda maglia prende spunto dalla storia scaligera, quella di una città scolpita nella pietra. È la pietra che attraversa le epoche e arriva fino a noi per raccontare l'epopea di una piazza unica almeno quasi quanto la sua squadra. Proprio la pietra delle cave veronesi, che ha dato origine e materia a tanti dei principali monumenti del borgo, è stata presa come ispirazione per la creazione del nuovo Away Kit che indosseranno i gialloblù nel corso della prossima stagione sportiva, la quarta consecutiva in Serie A. Come centro concettuale della campagna "SCOLPITA IN VERONA" è stato scelto l'Arco dei Gavi, da duemila anni tra i più importanti e significativi simboli della città di epoca romana ed edificato nel I secolo d.C. lungo l'antica via Postumia proprio in onore della Gens Gavia, importante famiglia del tempo.

Il nuovo Away Kit è già in vendita su hvstore.it e presso i Macron Store e gli Official Store dell'Hellas Verona FC, così come l'Home Kit, già rivelato durante la serata "The night".