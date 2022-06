Hellas, presentata la campagna abbonamenti 2022/23 "Verona, il Verona": tutti i dettagli

È stata presentata nella serata di ieri, mercoledì 29 giugno, la campagna abbonamenti dell'Hellas Verona per le partite interne di Serie A della stagione 2022/23. La campagna, ricca di promozioni dedicate a tutti i tifosi gialloblù, inizierà da domani, venerdì 1 luglio.

MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE

L'abbonamento sarà caricato direttamente sulla Tessera di Fidelizzazione 'Non vi lasceremo mai', che rimane l'unico supporto valido per aderire alla sottoscrizione e che deve essere necessariamente presentata in originale al punto vendita. Tutti coloro avessero smarrito o danneggiato la tessera potranno chiederne la sostituzione esclusivamente alla biglietteria n.1 dello stadio, negli orari di apertura, al costo di 10 euro. Ai fini della sottoscrizione, saranno considerate valide anche le tessere che risultano scadute, mentre per le trasferte, in caso di limitazioni, si dovrà necessariamente provvedere al rinnovo della stessa. Sarà quindi possibile abbonarsi online o nei punti vendita Vivaticket utilizzando anche la card scaduta e passare a rinnovarla in un secondo momento.

DOVE SOTTOSCRIVERE L'ABBONAMENTO

È possibile sottoscrivere l'abbonamento utilizzando uno dei seguenti canali di vendita:

Online: hellasverona.vivaticket.it o vivaticket.it ;

o ; Punti vendita Vivaticket in tutta Italia: CLICCA QUI ;

; Stadio Bentegodi: rinnovo o sottoscrizione della tessera di fidelizzazione e acquisto degli abbonamenti con tariffa promozionale.

QUANDO SOTTOSCRIVERE L'ABBONAMENTO

Prelazione per gli abbonati della stagione 2021/22 che vogliono mantenere lo stesso posto: dal 1 luglio al 17 luglio;

Prelazione per gli abbonati della stagione 2021/22 che vogliono cambiare il proprio posto: il 18 e 19 luglio;

Vendita libera per i nuovi abbonati: dal 20 luglio.

Nelle giornate di venerdì 1, lunedì 18 e mercoledì 20 luglio la sottoscrizione inizierà a partire dalle ore 10 su tutti i canali di vendita.

PREZZI

Riduzioni:

Donne: Qualsiasi età

Under 14: Per i nati dopo il 01/01/2008

Under 16: SOLO AREA FAMILY – Per i nati dopo il 01/01/2006

Under 18: SOLO CURVA SUD – Per i nati dopo il 01/01/2004

Under 20: Per i nati dopo il 01/01/2002

Over 60: Per i nati prima del 01/01/1963

Universitari: SOLO POLTRONE EST e TRIBUNA SUPERIORE OVEST – Per i nati dopo il 01/01/1996

Di seguito una tabella riepilogativa di tutti i prezzi (in euro) per settore:

1° FASE PRELAZIONE 01/07-19/07 2° FASE VENDITA LIBERA DAL 20/07 POLTRONISSIME EST CORPORATE/CEDIBILE 430 550 POLTRONISSIME EST INTERO 400 520 POLTRONISSIME EST RIDOTTO (UNDER 20, OVER 60, DONNE) 230 330 POLTRONISSIME EST UNDER 14 60 70 POLTRONE EST CORPORATE/CEDIBILE 280 360 POLTRONE EST INTERO 250 330 POLTRONE EST RIDOTTO (UNDER 20, OVER 60, DONNE) 170 210 POLTRONE EST UNDER 14 60 70 POLTRONE EST PROMOZIONE 3 (padre, madre, figlio/a) 370 460 POLTRONE EST PROMOZIONE 3+ (costo di ogni figlio aggiuntivo alla PROMOZIONE 3) 20 20 POLTRONE EST UNIVERSITARI 170 210 CURVA EST FAMILY (1 UNDER 16 + 1 ADULTO) 190 230 CURVA EST FAMILY (1 UNDER 16 + 2 ADULTI) 320 390 CURVA EST FAMILY (2 UNDER 16 + 1 ADULTO) 250 300 CURVA EST FAMILY (2 UNDER 16 + 2 ADULTI) 380 460 CURVA EST FAMILY (3 UNDER 16 + 1 ADULTO) 310 370 PARTERRE EST 120 170 CURVA SUD CORPORATE/CEDIBILE 220 280 CURVA SUD INTERO 190 250 CURVA SUD OVER 60 150 180 CURVA SUD UNDER 18 90 110 CURVA SUD UNDER 14 ND ND POLTRONISSIME OVEST CORPORATE/CEDIBILE 660 820 POLTRONISSIME OVEST INTERO 620 770 POLTRONISSIME OVEST RIDOTTO (UNDER 20, OVER 60, DONNE) 450 570 POLTRONISSIME OVEST UNDER 14 60 70 POLTRONE OVEST CORPORATE/CEDIBILE 390 490 POLTRONE OVEST INTERO 360 460 POLTRONE OVEST RIDOTTO (UNDER 20, OVER 60, DONNE) 220 300 POLTRONE OVEST UNDER 14 60 70 TRIBUNA SUP. OVEST CORPORATE/CEDIBILE 300 370 TRIBUNA SUP. OVEST INTERO 270 330 TRIBUNA SUP. OVEST RIDOTTO (UNDER 20, OVER 60, DONNE) 170 210 TRIBUNA SUP. OVEST UNDER 14 60 70 TRIBUNA SUP. OVEST 1+1 (1 intero + 1 ridotto) 400 500 TRIBUNA SUP. OVEST UNIVERSITARI 170 210

Tutti gli altri dettagli sono consultabili sul sito www.hellasverona.it.