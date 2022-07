Hellas, ufficiale il passaggio di Pandur al Fortuna Sittard

Non era stato inserito tra i convocati per il ritiro di Primiero, ed un motivo c'era: ora è ufficiale il trasferimento di Ivor Pandur al Fortuna Sittard.

L'Hellas Verona, tramite un comunicato apparso sul sito, ha annunciato la cessione in prestito con diritto di riscatto del giovane estremo difensore alla squadra militante in Eredivisie, la massima serie del calcio olandese. Il 22enne croato, nelle ultime due stagioni in maglia gialloblù, ha collezionato 11 presenze tra gare di campionato e Coppa Italia.

Il nuovo "pacchetto" portieri della squadra di mister Gabriele Cioffi sarà dunque composto dal quartetto formato da Lorenzo Montipò, Alessandro Berardi, Mattia Chiesa e il giovane della Primavera Elia Boseggia.