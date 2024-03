Hellas Verona-Milan: le probabili formazioni

Alle 15 allo stadio Bentegodi si gioca la gara tra Hellas Verona e Milan, 29a giornata del campionato di Serie A. Baroni ritrova Dawidowicz che rientra dopo il turno di squalifica, ma perde Henry fermato dal Giudice Sportivo per una giornata. L’ultima vittoria dell'Hellas in casa contro il Milan risale al 17 dicembre 2017: 3-0 arrivato grazie alle reti di Caracciolo, Kean e Bessa. La squadra gialloblù ha segnato 65 gol contro il Milan in Serie A: soltanto contro la Fiorentina il Verona ha realizzato più gol (68) nel massimo torneo.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Hellas Verona (4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua, Dawidowicz, Magnani, Cabal; Duda, Serdar; Suslov, Folorunsho, Lazovic; Noslin. All. Baroni.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Tomori, Gabbia, T.Hernandez; Bennacer, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud. Allenatore Pioli.