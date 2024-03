Hellas Verona-Bologna: le probabili formazioni

La domenica di calcio si apre con la sfida salvezza in programma alle 12.30 tra Hellas Verona e Sassuolo. Gara delicata che mette in palio punti pesanti per la permanenza in Serie A. Gli ospiti ripartono da Davide Ballardini, mago delle salvezze, mentre i gialloblù non vincono da sei gare consecutive. Il tecnico Baroni potrebbe optare per qualche cambio rispetto alla gara persa con il Bologna. Probabile una maglia da titolare ai portoghesi Vinagre e Dani Silva.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Verona (4-2-3-1): Montipò; Centonze, Magnani, Dawidowicz, Vinagre; Dani Silva, Duda; Folorunsho, Suslov, Lazovic; Noslin. All. Baroni.

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Pedersen, Erlic, Ferrari, Doig; Boloca, Matheus Henrique, Thorstvedt; Bajrami, Berardi, Laurienté. All. Ballardini