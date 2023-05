Hellas, a Lecce tre punti salvezza. Zaffaroni: «Grande prestazione, adesso concentrati fino alla fine»

Nella prima vittoria fuori casa della stagione, l'Hellas conquista tre punti pesantissimi in trasferta contro il Lecce.

Un risultato fondamentale che permette ai gialloblù di staccare momentaneamente lo Spezia, lasciando i bianconeri al terzultimo posto, e di uscire così dalla zona calda della classifica. Nello 0 a 1 finale, il gol decisivo lo segna Ngonge al 71': suo il sigillo, su sponda di Djuric, siglato con un mancino spedito nell'angolino, complice anche la deviazione di Baschirotto. Ora, per la squadra di Zaffaroni, si delineano quattro finali in un rush conclusivo da non fallire. Torino, Atalanta, Empoli e Milan: un poker di sfide di fuoco per centrare l'obiettivo salvezza, adesso non più solamente un sogno.

Di seguito le principali dichiarazioni del tecnico milanese al termine dell'incontro, riportate sul sito ufficiale del Club di via Olanda:

Mister, una prestazione perfetta che porta a una vittoria importantissima... «Sapevamo sarebbe stata una gara molto difficile, ci giocavamo uno scontro diretto su un campo ostico, in uno stadio pieno stasera, molto caldo. I ragazzi sono stati bravissimi: l'approccio è stato quello giusto, ci siamo creati subito alcune opportunità con Djuric, abbiamo vinto quasi tutti duelli, davvero un'ottima prestazione da parte di tutta la squadra. Nella ripresa siamo riusciti ad andare in gol, e poi ci siamo difesi con ordine. Faccio i miei complimenti ai ragazzi che hanno fatto una grande prestazione in una partita che sapevamo sarebbe stata difficile, sia da un punto di vista tecnico che nervoso».

Che Verona esce da questo match? «Siamo felici: stiamo facendo un percorso impegnativo, molto difficile. Nello spogliatoio c'era grande felicità, ma comunque anche consapevolezza del fatto che ora manca l'ultima parte di percorso da fare. È giusto essere contenti stasera di questo risultato, ma dobbiamo restare concentrati. Da martedì torneremo al lavoro».

Ora inizia il rush finale... «Ora servirà ancora più di prima grande maturità e equilibrio, e la capacità di non perdere mai la dimensione delle cose. Dobbiamo continuare ad avere fiducia, che però non deve trasformarsi in presunzione: dobbiamo mantenere l'equilibrio che stiamo avendo da gennaio. Sappiamo che ora manca l'ultimo sforzo, non dobbiamo mollare niente e continuare con questa determinazione».

Grande successo anche per i tifosi, presenti anche in una delle trasferta più lunghe del campionato... «Loro sono un elemento fondamentale per noi, senza il loro supporto per noi sarebbe tutto più difficile. Quella di oggi era una trasferta impegnativa, ma sono venuti lo stesso e abbiamo sentito il loro supporto in campo. Sicuramente la dedica per questa vittoria va anche a loro».

Entrato da pochi minuti in campo, Cyril Ngonge ha firmato con il suo sinistro un gol pesantissimo per la vittoria e per il cammino finale dei gialloblù. Queste le parole dell'attaccante belga, anch'esse riportate sul sito ufficiale della società scaligera:

Cyril, questo è un gol speciale per te e per la squadra: come stai vivendo questo momento? «Sono contentissimo di aver aiutato la squadra in questo modo, abbiamo lottato come leoni, con lo spirito Hellas, dando il cento per cento per novanta minuti: è una sensazione fantastica».

Questa squadra lotta sempre ed è affamata... «Volevamo davvero vincere questa sera, tutti, dalla squadra allo staff e si è visto in campo. Ci sono ancora quattro finali da giocare allo stesso modo».

È una vittoria anche per i tifosi che sono arrivati qui stasera... «Questi tre punti sono per loro, sono fantastici. Questa sera sono arrivati qui nonostante nove ore di viaggio tra auto, treno, in qualsiasi modo hanno raggiunto lo stadio. Si sono fatti sentire e noi li abbiamo sentiti: questa vittoria è anche per loro».