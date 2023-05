Hellas travolto dall'Inter, Zaffaroni mastica amaro: «Ci dispiace e chiediamo scusa ai tifosi»

L'autogol di Gaich, Calhanoglu e le doppiette di Dzeko e Lautaro Martinez: l'Hellas crolla contro l'Inter, e lo fa rumorosamente.

Al Bentegodi gli uomini di Zaffaroni finiscono al tappeto sotto i sei colpi rifilati dai nerazzurri, che sbloccano la gara alla mezz'ora su sfortunata autorete del centravanti gialloblù, che di fatto spiana la strada verso una disfatta che si conclude con il rotondo punteggio di 0 a 6. Ora agli scaligeri spetterà l'arduo compito di archiviare questa sonora sconfitta, cercando di rialzarsi in vista della cruciale trasferta di domenica, 7 maggio, nello scontro diretto col Lecce.

Di seguito le principali dichiarazioni del tecnico milanese al termine dell'incontro, riportate sul sito ufficiale del Club di via Olanda:

Mister, non è stata una serata facile, c'è stato un buon approccio a una partita che, però, poi è cambiata… «Sicuramente l'approccio è stato buono, sapevamo di giocare contro una squadra forte che, soprattutto in questo momento, è in grandissima condizione. All'inizio, la squadra ha fatto quel che doveva fare, contrastando e ripartendo bene. Purtroppo siamo passati in svantaggio con un autogol, poi c'è stata la rete di Calhanoglu. Sicuramente non dovevamo prendere il terzo gol, arrivato purtroppo da una nostra ingenuità, una giocata che in quel momento non ci stava. La seconda parte di gara andava gestita meglio, anche emotivamente: può succedere di prendere gol contro l'Inter, ma ci deve essere una reazione diversa e dovremo lavorare su questo aspetto. Ci dispiace per i nostri tifosi, che ci seguono sempre, e gli chiediamo scusa per questa prestazione, c'è stato un calo emotivo che dobbiamo cercare assolutamente di evitare nelle prossime».

Ora bisogna resettare, con lo sguardo fisso su Lecce… «Sappiamo che la prestazione è da rivedere, toccando i tasti giusti, ma da domani bisognerà ripartire con l'entusiasmo giusto, consapevoli di aver fatto degli errori. Dovremo preparare una gara molto importante. In questi cinque mesi abbiamo fatto una grande rincorsa e un tempo e mezzo di una partita, tra l'altro contro l'Inter, non deve compromettere questo percorso».

Non è riuscito, così come tutta la retroguarda del Verona, ad arrestare le dirompenti avanzate della compagine di Inzaghi: anche Giangiacomo Magnani ha voluto chiedere scusa per una prestazione da dimenticare. Queste le parole del difensore, anch'esse riportate sul sito ufficiale della società scaligera:

Giangiacomo, una partita difficile, che però era stata approcciata nel modo giusto nella prima mezzora, però dopo l'autogol qualcosa è cambiato… «Penso di sì, purtroppo è stata una serata tremenda, che non ci farà dormire stanotte. Nella prima mezzora abbiamo concesso poco e retto bene: purtroppo, a fine primo tempo, nemmeno noi siamo riusciti a capire cosa fosse successo».

Ora bisogna cancellare il risultato di stasera: tra quattro giorni c'è una sfida importante a Lecce… «Abbiamo una grande possibilità. Dobbiamo chiedere scusa per la prestazione di stasera, soprattutto perché è arrivata qui nel nostro stadio. Però, come squadra, non dobbiamo focalizzarci su quello che è successo, non dobbiamo pensare al risultato, niente è compromesso: abbiamo fatto una grande rincorsa e questa sconfitta non deve interromperla».