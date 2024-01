Hellas Verona: in molti sembrano pronti alla partenza

Mercato davvero complicato quello dell'Hellas Verona, che dopo la partenza di Hien e il quasi saluto di Terracciano, che piace a tutti, potrebbe vedere partire anche altre pedine importanti.

Faraoni piace a molte squadre, tra cui la Salernitana, che dopo aver lasciato partire Mazzocchi, starebbe pensando come sostituto proprio all'esterno gialloblù. Su Ngonge ci sarebbe l'interessamento di Fiorentina, Bologna e Aston Villa. Il calciatore vorrebbe rimanere in Italia e per il suo cartellino il Verona vorrebbe non meno di 15 milioni di euro. L'Aston Villa ne ha offerti 10 e il club veneto potrebbe anche cedere all'offerta, anche se poi bisognerà capire le intenzione dello stesso giocatore. Hongla sembrerebbe diretto verso il Granada, mentre Gunter potrebbe accasarsi al Como. Doig piace al Torino e le due società hanno iniziano la trattativa, mentre su Kallon sembrerebbe piombato il Bari, che avrebbe chiesto informazioni al club gialloblù.

In entrata, invece, come riporta www.tuttomercatoweb.com, il Verona avrebbe stretto per Facundo Garcés, difensore del Colón, in scadenza di contratto il 30 giugno e già seguito l'estate scorsa. La sua valutazione è di 800mila euro più bonus.