Hellas battuto dal Frosinone, Djuric: «Sconfitta che fa male, siamo delusi ma con la voglia di rifarci»

L'attaccante dell'Hellas Milan Djuric ha parlato al termine di Frosinone-Verona, match valido per l'8^ giornata della Serie A 2023/24.

Queste le dichiarazioni del centravanti bosniaco, rilasciate ai canali ufficiali del Club gialloblù:

Milan, qual è la tua analisi di questa sconfitta? «È una sconfitta che fa molto male perché siamo venuti qui per giocarcela e lo abbiamo anche fatto. Abbiamo avuto diverse occasioni ma loro sono stati bravi a sfruttare le loro, gli errori che abbiamo commesso sotto porta ci sono costati cari. Dopo il mio gol ce l'abbiamo messa tutta per pareggiare, ma mancava veramente poco. Ora abbiamo un po' di tempo per lavorare, torniamo a Verona delusi ma con la voglia di rifarci».

Questa pausa arriva nel momento giusto per ricaricarsi sia fisicamente che mentalmente… «Questa pausa ci farà bene. Permetterà ai giocatori che hanno giocato più partite e agli infortunati di recuperare. Le pause fanno sempre bene per ricompattarci, schiarire le idee e lavorare con il mister».

Al di là del risultato, è stato un gol importante per te… «Un gol che sicuramente mi fa piacere anche se mi dispiace non sia servito ai fini del risultato, nemmeno per conquistare un punto. È stato un gol che rispecchia le mie caratteristiche: mi hanno messo un cross molto bello quindi ho attaccato la palla ed è andata bene. La sconfitta però maschera un po' questo gol».