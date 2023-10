Hellas, Suslov dopo il pareggio col Torino: «Conquistato un punto importante per noi»

Il centrocampista dell'Hellas Tomas Suslov ha parlato al termine di Torino-Verona, match valido per la 7^ giornata della Serie A 2023/24.

Queste le dichiarazioni del giocatore slovacco, rilasciate ai canali ufficiali del Club gialloblù:

Tomas, quanto conta questo punto? «Ho cercato di fare il massimo per il bene della squadra, anche dal punto di vista difensivo. Ci siamo aiutati reciprocamente e abbiamo conquistato un punto importantissimo per noi».

Avete giocato con forza ed energia, fattori fondamentali per il prosieguo della stagione… «Abbiamo bisogno di mettere in campo questi fattori ogni settimana, aiutarci e giocare di squadra, questo è anche ciò che ci chiede il mister. Oggi lo abbiamo fatto. Dovremo avere forse più creatività in attacco nelle prossime partite, stiamo avendo qualche difficoltà in questo, ma penso che i gol arriveranno. Dobbiamo continuare così, e continuare a lottare».

Come giudichi la tua prestazione alla tua prima da titolare? «Sono stato felice di giocare dall’inizio, ho lavorato molto, soprattutto in allenamento, per conquistare questo posto e sono soddisfatto di aver ricevuto la fiducia del mister. Darò il meglio di me per il club in ogni occasione che avrò a disposizione. Qui si gioca in modo diverso rispetto all'Olanda, ma penso che questo tipo di calcio calzi molto bene per le mie caratteristiche. Penso che nelle prossime partite sarò in grado di aiutare la squadra di più anche in fase offensiva».