Hellas ko a Frosinone, Baroni: «Prestazione positiva, manca cattiveria in fase conclusiva»

L'Hellas viene sconfitto dal Frosinone, diretta concorrente alla salvezza, tornando dallo Stirpe con zero punti in tasca e tanto rammarico.

Nella trasferta laziale i gialloblù si fanno sorprendere dagli uomini dell'ex Eusebio Di Francesco, apparsi più attivi e pericolosi durante l'intero match, a segno prima con il tap-in Reiner e poi con l'incornata di Soulé. Sempre di testa è andato in gol anche Djuric allo scadere, interrompendo perlomeno la lunga astinenza da gol della compagine di Marco Baroni.

Di seguito le principali dichiarazioni del tecnico toscano al termine dell'incontro, riportate sul sito ufficiale del Club gialloblù:

Mister, qual è la sua analisi di questa partita? «Quando si parla di una sconfitta si parla sempre di qualcosa di doloroso che ci deve comunque dare uno stimolo in più perché la prestazione è stata positiva. Abbiamo commesso degli errori che non dobbiamo ripetere però la squadra ha sviluppato meglio le manovre e abbiamo creato opportunità importanti, ci manca ancora la cattiveria agonistica nella fase conclusiva. In alcuni frangenti ci sono stati cross e tiri senza cattiveria o non abbiamo attaccato bene la porta, dobbiamo assolutamente migliorare in questo».

Come diceva lei, manca un po' di cattiveria agonistica finale... «Sì, sto cercando di lavorare molto sulla fase offensiva perché non voglio che alla squadra venga l'incubo del gol perché lo troveremo. Siamo venuti a giocare contro una squadra che ha velocità davanti, ha giocatori giovani e frizzanti ai quali abbiamo concesso pochi tiri in porta, hanno avuto occasioni sulle transizioni nelle quali sono veramente bravi. In questo momento dobbiamo lavorare: come ho detto ai ragazzi partiremo dalle cose buone che abbiamo fatto. Al momento abbiamo bisogno di lavorare e migliorarci, così come dobbiamo recuperare giocatori importanti come Hien, Dawidowicz e Doig».