Hellas, Cortinovis passa in prestito al Cosenza

«Hellas Verona FC comunica di aver ceduto a Cosenza Calcio, a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2023 con il consenso di Atalanta BC, il diritto alle prestazioni sportive del centrocampista Alessandro Cortinovis».

Questa la nota con la quale la società gialloblù ha comunicato il trasferimento in prestito di Cortinovis, arrivato a fine luglio 2022 e impiegato sin qui appena cinque minuti in campionato, in occasione del match Verona-Atalanta del 28 agosto scorso.