L'Hellas cade in Corsica: tris del Bastia in amichevole

L'Hellas Verona crolla sul campo del Bastia, che si impone con il risultato di 3-1 in occasione della prima amichevole internazionale del precampionato.

Dopo l'iniziale vantaggio realizzato dai padroni di casa con Djoco, è stato Mboula a siglare la rete del pari provvisorio ospite con un pregevole colpo sotto su assist di Djuric. Nella ripresa tanti i cambi per entrambe le formazioni, che hanno sfruttato il match per mettere benzina nelle gambe in vista dell'inizio della prossima stagione. Al 76' ed al 78' poi sono arrivate altre due reti per la compagine locale, a segno con Vincent e Santelli.

Il prossimo impegno dei gialloblù sarà quello di sabato 5 agosto (ore 15.30), quando alla 'Voith-Arena' affronterà l'Heidenheim, squadra tedesca neopromossa in Bundesliga.

Di seguito il tabellino dettagliato del test match:

BASTIA-HELLAS VERONA 3-1

Reti: 32' Djoco, 42' Mboula, 76' Vincent, 78' Santelli

BASTIA (5-3-2): Placide; Bonhert, Dramè, Guidi (dall'11' Van Den Kerkhof), Roncaglia (dal 58' Santelli), Tavares; Ducrocq, Lienard (dal 77' Loubatieres), Vincent (dal 77' Maggiotti); Alfarela (dal 58' Bianchini), Djoco (dal 77' Bai)

A disposizione: Boucher, Fabri, Janneh, Lega

Allenatore: Regis Brouard

HELLAS VERONA (4-2-3-1): Montipò (dal 64' Perilli); Terracciano (dal 77' Ceccherini), Magnani, Hien (dall'88' Coppola), Cabal (dal 72' Amione); Hongla, Dawidowicz (dal 72' Cisse); Mboula (dal 77' Kallon), Ngonge, Doig (dal 46' Saponara); Djuric

A disposizione: Chiesa, Braaf, Ghilardi, Joselito, Diao, Cazzadori

Allenatore: Marco Baroni

Arbitro: Batta

Assistenti: Bountry, Dellaloy

NOTE. Ammoniti: Cabal, Dramè.