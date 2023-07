Hellas, il saluto di Veloso: «Le strade si dividono, ma il mio cuore resterà sempre legato a Verona»

Dopo il mancato rinnovo, Miguel Veloso ha pubblicato un messaggio sui propri profili social per salutare l'Hellas Verona e i suoi tifosi, ufficializzando il proprio addio al club.

«Purtroppo è arrivato il momento dei saluti, ed è difficile spiegare tutte le emozioni che sto attraversando - scrive l'esperto regista portoghese -. Sono stati anni davvero indimenticabili dove ho avuto il privilegio di difendere la maglia gialloblù e di indossare la fascia da capitano. Sono davvero emozionato perché lascio dei compagni favolosi, molti dei quali ho la fortuna di poter oggi chiamare Amici, con cui ho condiviso fatiche in allenamento, battaglie sul campo, momenti di Gioia e di sofferenza».

«Ringrazio il mister Juric per aver sempre creduto in me e per avermi voluto all'Hellas Verona - prosegue -, dandomi la possibilità di tornare a fare ciò che amo di più con grande entusiasmo.

Grazie alla società e a tutti i membri degli staff tecnici, magazzinieri, fisioterapisti, nutrizionisti, manutentori e addetti ai lavori, che sono stati parte fondamentale di queste quattro stagioni straordinarie. Il segreto dei nostri successi è sempre stato il GRUPPO. Ringrazio tutti i tifosi dell'Hellas e tutti i veronesi, per l'affetto e il sostegno che mi avete sempre dato anche nei momenti più difficili e per avermi fatto sentire sempre davvero a casa».

«Ora, mio malgrado, le nostre strade si dividono - conclude - ma il mio cuore resterà per sempre legato a questi colori e a questa città. Ho avuto la fortuna e l'onore di diventare uno di VOI. E lo sarò per sempre. Il vostro "Professore"».

Puntuale la social della società, che a sua volta sui social ha omaggiato e ringraziato il giocatore riepilogando i numeri della sua esperienza con la squadra scaligera: «4 stagioni, 3 da Capitano gialloblù, 103 presenze, 5 gol, 12 assist. Obrigado por tudo, Professor!»