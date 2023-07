Hellas Verona, in Coppa Italia sfida all'Ascoli

La Lega Serie A ha comunicato il tabellone ufficiale della Coppa Italia Frecciarossa 2023/24.

Nel match valevole per i 32esimi di finale, l'Hellas Verona affronterà l'Ascoli, incontro che rappresenterà la prima gara ufficiale della nuova stagione dei gialloblù.

La sfida è in programma per sabato 12 agosto, ore 21, allo stadio 'Bentegodi', e sarà trasmessa in diretta televisiva in chiaro sul canale 20 del digitale terrestre.

Qui il programma completo: 32esimi di finale della Coppa Italia Frecciarossa 2023/24.