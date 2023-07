Hellas, infortunio per Lazovic: out per l'amichevole con il Bastia

Dopo la conclusione del ritiro a Primiero, l'Hellas sta proseguendo la preparazione in vista dei primi impegni ufficiali della stagione.

Per la squadra di mister Marco Baroni, alle ore 19 di oggi - sabato 29 luglio - è in programma l'amichevole internazionale contro il Bastia, allo stadio 'Armand-Cesari' in Corsica.

Tra i 24 giocatori convocati non figura Darko Lazovic, che si è fermato per una lesione muscolare dei flessori della coscia sinistra. Insieme a lui, non sono partiti per la trasferta nemmeno Alessandro Berardi, Marco Davide Faraoni, Ajdin Hrustic e Kevin Lasagna, rimasti a Verona per svolgere un lavoro differenziato allo Sporting Center 'Paradiso' di Castelnuovo del Garda.