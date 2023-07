L'Hellas fa tre su tre: il ritiro di Primiero si chiude con la vittoria sulla Virtus

Si è conclusa con il risultato di 3-0 Hellas Verona-Virtus Verona, terza e ultima amichevole del ritiro gialloblù di Primiero.

Ultima sfida prima del rientro a Verona per i ragazzi di mister Baroni, che si sono aggiudicati il match grazie alle reti di Hongla (alla terza marcatura in tre amichevoli), Lazovic e Djuric, arrivate tutte nel primo tempo. Nella ripresa, a mezz'ora dal termine, esordio in gialloblù per il neoacquisto Saponara, subentrato a Lazovic, che si è mosso sul fronte d'attacco, dialogando spesso con i compagni, in particolare con Djuric e con il giovane Cisse.

Il prossimo impegno in programma per i gialloblù sarà quello di sabato 29 luglio, ore 19, quando in trasferta in Corsica l'Hellas affronterà il Bastia in un'amichevole internazionale.

Di seguito il tabellino dettagliato e gli highlights dell'incontro:

HELLAS VERONA-VIRTUS VERONA 3-0

Reti: 21' Hongla, 24' Lazovic, 40' Djuric

HELLAS VERONA: Montipò (dal 46' Perilli), Lazovic (dal 62' Saponara), Lasagna (dal 28' Djuric), Cabal (dal 64' Doig), Ceccherini (dal 73' Coppola), Hongla, Mboula (dal 73' Cisse), Magnani (dal 46' Amione), Terracciano (dall'88' Ghilardi), Ngonge (dal 46' Kallon), Dawidowicz (dal 46' Hrustic)

A disposizione: Chiesa, Faraoni, Joselito, Diao

Allenatore: Marco Baroni

VIRTUS VERONA: Sibi, Mazzolo, Cellai, Daffara, Begheldo, Casarotto, Ruggero, Toffanin, Gomez, Faedo, Zarpellon

A disposizione: Zecchin, Lodovici, Cabianca, Nalini, Menato, Danti, Voltan, Ambrosi, Mehic, Braga, Ntube, Feltrin, Viviani, Anticoli

Allenatore: Luigi Fresco

Arbitro: Matteo Gualtieri (Sez. AIA Asti)

Assistenti: Filippo Valeriani (Sez. AIA Ravenna), Luigi Rossi (Sez. AIA Rovigo)

NOTE.