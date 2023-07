Hellas, tris nell'amichevole con la Top 22 Calcio Veronese: a segno Hongla, Ngonge e Diao

Si è conclusa con il punteggio di 3-0 Hellas Verona-Top 22 Calcio Veronese, seconda amichevole ufficiale del ritiro di Primiero.

Dopo la netta vittoria con la formazione locale nella prima uscita stagionale, anche da questo secondo test match sono arrivate buone indicazioni per mister Baroni, che al centro sportivo di Mezzano nei due tempi ha dato spazio ancora una volta a tutti i giocatori che aveva a disposizione.

Reti nel primo tempo di Hongla - la seconda di fila per il centrocampista camerunense - e di Ngonge, mentre nel finale è andato in rete anche Diao, anche per lui secondo centro consecutivo.

I gialloblù torneranno in campo domenica, 23 luglio, alle ore 17 contro la Virtus Verona, per l'ultimo test amichevole in programma.

Di seguito il tabellino dettagliato e gli highlights dell'incontro:

HELLAS VERONA-TOP 22 CALCIO VERONESE 3-0

Reti: 33' Hongla, 42' Ngonge, 84' Diao

HELLAS VERONA: Montipò, Lazovic, Djuric, Hrustic, Cabal, Joselito, Hongla, Magnani, Terracciano, Ngonge, Dawidowicz

A disposizione: Chiesa, Amione, Faraoni, Coppola, Ghilardi, Ceccherini, Cisse, Mboula, Diao, Kallon

Allenatore: Marco Baroni

TOP 22 CALCIO VERONESE: Abderrahim, Arduini, Toffali, Fanini, Foroni, Olivieri, Malagnini, Menegazzi, Vesentini, Salvini, Boni

A disposizione: Hrabar, Poccetti, Cottini, Ambrosi, Pisani, Ferrarese, Brizzi, Tavella, Brunazzi, Pauletto, Marchesini

Allenatore: Alessandro Cherobin

Arbitro: Maicol Guiotto (Sez. AIA di Schio)

Assistenti: Alberto Callovi (Sez. AIA di San Donà di Piave), Enrico Rossetto (Sez. AIA di Schio)

NOTE.