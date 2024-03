Hellas Verona: brutta tegola a centrocampo

In casa Hellas Verona sono arrivate brutte notizie dalla Slovacchia, dove Tomáš Suslov ha subito un infortunio alla caviglia destra, che lo ha costretto ad uscire dal campo nella gara contro l'Austria. Il centrocampista gialloblù è stato sottoposto a risonanza magnetica, che ha evidenziato una parziale lesione dei legamenti. Lo stop previsto è di circa 4 settimane.

Il comunicato della Slovacchia: “Tomáš Suslov non potrà giocare e non andrà a Oslo. È stato inoltre sottoposto ad un esame di risonanza magnetica. Ha parzialmente rotto i legamenti della caviglia destra, il trattamento è stimato per 3-4 settimane". Il prossimo incontro per la squadra di Marco Baroni sarà quello in casa del Cagliari, fondamentale per la corsa salvezza.