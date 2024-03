L'Hellas Verona sbanca Lecce di misura e conquista tre punti d'oro per la salvezza. Nervosismo a fine gara

L'Hellas Verona espugna il campo di Lecce di misura, grazie al gol partita di Folorunsho. Prova di carattere dei ragazzi di Baroni, che nel primo tempo soffrono, ma trovano il gol e nella ripresa non rischiano più di tanto. Tre punti fondamentali in chiave salvezza.

In cronaca. Al 14' Banda anticipa Tchatchoua, calcia davanti a Montipò, il portiere gialloblù respinge con il corpo. Al 17' il Verona trova il gol: Folorunsho dal limite calcia di mancino, deviazione di Baschirotto che sorprende Falcone. Poco dopo ancora Folorunsho ci prova dalla distanza, ma stavolta non trova la porta. Sul cambio di fronte Banda entra in area e tira, Magnani devia in angolo. Per l'arbitro il difensore tocca con la mano e concede rigore, ma poi richiamato dal Var ci ripensa: le braccia di Magnani sono attaccate al corpo. Al 26' conclusione di Oudin, Tchatchoua devia e Montipò mette in corner. Cinque minuti dopo Almqvist dal limite dell’area fa partire un gran tiro che si stampa sulla traversa. Al 44' colpo di testa di Krstovic, Montipò chiude bene. Finisce il primo tempo con i gialloblù avanti 1-0.

Inizia la ripresa e dopo undici minuti Montipo' anticipa bene in area Krstovic. Al 28' l'estremo difensore del Verona sbaglia il rinvio, Kristovic intercetta il pallone e calcia dalla distanza, ma non trova la porta. In pieno recupero Pongracic e Henry litigano, l’arbitro ammonisce entrambi. Dopo il fischio finale bruttissimo episodio in campo: il tecnico dei pugliesi, D’Aversa, rifila una testata all’attaccante del Verona, Henry. L’arbitro Chiffi estrae il rosso per entrambi. Vince il Verona che conquista tre punti fondamentali in chiave salvezza contro una diretta concorrente. Nel primo tempo il Lecce gioca bene e non merita lo svantaggio, ma la squadra di Baroni tiene ottimamente. Nella ripresa la compagine gialloblù non soffre più di tanto e conquista una vittoria importante.