Hellas Verona, informazioni per l'acquisto dei biglietti delle partite contro Lazio e Udinese

L'Hellas Verona, tramite il proprio sito ufficiale, ha comunicato ai tifosi le informazioni relative ai biglietti per poter assistere alle prossime due sfide di campionato.

I tagliandi per la gara interna con la Lazio, valida per la 9^ giornata di Serie A e in programma domenica 24 ottobre (ore 15) allo stadio 'Bentegodi', sono disponibili da oggi, giovedì 21 ottobre, nei punti vendita Vivaticket e su vivaticket.it.

Si ricorda che la normativa vigente impone l'obbligo di esibire la certificazione 'Green Pass' riportante il QR-Code, necessario per la verifica al momento dell'ingresso.

L'Udinese, attraverso il proprio portale, ha inoltre comunicato le modalità di acquisto dei biglietti del Settore Ospiti per il match casalingo contro i gialloblù, valido per la 10^ giornata di Serie A, in programma mercoledì 27 ottobre (ore 18.30) allo stadio 'Dacia Arena' di Udine. La prevendita è già attiva e lo sarà fino alle ore 19 di martedì 26 ottobre. È possibile acquistare online (TicketOne) oppure presso i punti vendita TicketOne. Il prezzo stabilito è di 20€ più i diritti di prevendita.