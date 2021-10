Lazio, dal Giudice Sportivo multa e squalifica per Luiz Felipe: salterà il Verona

È arrivata la decisione del Giudice Sportivo su Luiz Felipe, attesa con attenzione dopo le tensioni emerse al termine di Lazio-Inter.

Il difensore è stato infatti espulso dopo il triplice fischio finale, punito dall'arbitro Irrati per essere saltato scherzosamente sulle spalle dell'amico e avversario Joaquin Correa. L'attaccante nerazzurro, nervoso dopo la sconfitta, non ha per niente gradito il gesto e ha reagito male. Il giocatore biancoceleste è scoppiato in lacrime dopo il cartellino rosso, con le immagini televisive che hanno lasciato trasparire tutto il suo rammarico. Un errore di cui il ventiquattrenne ha preso subito coscienza, scusandosi il giorno seguente.

Il provvedimento prevede una sola giornata di stop per il brasiliano, oltre ad una multa di cinquemila euro da pagare. Una sanzione non particolarmente pesante, che gli permetterà così di saltare solamente la prossima giornata di campionato contro l'Hellas Verona.

Questo quanto riportato nella nota pubblicata sul comunicato 65 della Lega Serie A: «Squalifica per una giornata effettiva di gara e ammenda di € 5.000.000 Ramos Marchi Luiz Felipe: per essere, al termine della gara, saltato sulle spalle di un avversario cingendogli il collo, generando un parapiglia tra i calciatori delle due squadre».