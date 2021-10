Hellas Verona, ecco la campagna abbonamenti: "Al tuo posto, come prima!"

Al via, da giovedì 14 ottobre, la campagna abbonamenti dell'Hellas Verona per le rimanenti 15 partite interne della stagione 2021/22 in Serie A, con gli stessi vantaggiosi prezzi del 2019/20 e tante promozioni dedicate ai tifosi gialloblù

Al tuo posto, come prima.

Al via, da giovedì 14 ottobre, la Campagna Abbonamenti dell'Hellas Verona per le rimanenti 15 partite interne della stagione 2021/22 in Serie A, con gli stessi vantaggiosi prezzi per gara del 2019/20 e le tante promozioni dedicate ai tifosi gialloblù.

MODALITA' DI SOTTOSCRIZIONE

L’abbonamento verrà caricato direttamente sulla Tessera di Fidelizzazione ‘Non vi lasceremo mai‘ di Hellas Verona FC, che rimane l’unico supporto valido per aderire alla sottoscrizione e che deve essere necessariamente presentata in originale al punto vendita.

Per agevolare i tifosi ai fini della sottoscrizione, saranno considerate valide anche le tessere che risultano scadute mentre per le trasferte, in caso di limitazioni, si dovrà necessariamente provvedere al rinnovo della stessa. TUTTE LE INFO.

DOVE SOTTOSCRIVERE L’ABBONAMENTO

Sarà possibile sottoscrivere l’abbonamento utilizzando uno dei seguenti canali di vendita:

Online: hellasverona.vivaticket.it o vivaticket.it

Punti vendita Vivaticket in tutta Italia: CLICCA QUI

QUANDO SOTTOSCRIVERE L'ABBONAMENTO

Prelazione riservata agli abbonati alla stagione 2019/20 che mantengono lo stesso posto

– Dalle ore 11 del 14 ottobre alle ore 18 del 18 ottobre

Vendita libera nuovi abbonati e cambio posto per gli abbonati alla stagione 2019/20

– Dalle ore 11 del 19 ottobre alle ore 18 del 20 ottobre

– Il 25 ottobre dalle ore 10 alle ore 18

– Dalle ore 11 del 3 novembre fino alle ore 18 del 10 novembre

VOUCHER RIMBORSO ABBONATI

Gli abbonati in possesso del voucher relativo al rimborso dell’abbonamento per le ultime gare della stagione 2019/20 possono utilizzarlo per acquistare l’abbonamento esclusivamente attraverso il sito vivaticket.it, come già comunicato al momento del rilascio.

GREEN PASS

Si ricorda che la normativa vigente impone l’obbligo di esibire la certificazione ‘Green Pass’ riportante il QR-Code necessario per la verifica al momento dell’ingresso.