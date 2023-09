Hellas Verona - Atalanta, le probabili formazioni | Bonazzoli guida l'attacco contro la Dea

Dopo le gare del weekend, la Serie A torna subito in campo per il turno infrasettimanale.

L'Hellas di Marco Baroni ospita l'Atalanta al 'Bentegodi', cercando in riscatto in casa dopo il ko di misura maturato a San Siro con il Milan. Saranno poche le novità di formazione rispetto a quanto proposto nelle ultime uscite, con qualche piccola novità solamente in attacco. Per i gialloblù saranno tre gli assenti: nella lista dei calciatori a disposizione non figurano infatti Milan Djuric, Juan Cabal e Jordi Mboula, fermati da alcuni problemi fisici. In compenso, ben nove mesi dopo l'ultima volta, il ristabilito Thomas Henry è tornato a far parte dei convocati. Appuntamento dunque alle 18.30 di oggi, mercoledì 27 settembre.

I PRECEDENTI - Il Verona ha affrontato l'Atalanta di mercoledì in Serie A per ben tre volte nella sua storia: il confronto in programma domani al 'Bentegodi' sarà il quarto disputato in questo giorno tra le due compagini. L'ultimo successo dei gialloblù contro l'Atalanta risale alla stagione 2021/22, quando il Verona vinse al 'Gewiss Stadium' con il risultato di 1-2 nella 33esima giornata di Serie A. La Dea, d'altra parte, ha vinto quattro delle ultime cinque sfide contro l'Hellas in Serie A.

QUI HELLAS VERONA - Difficile ipotizzare grandi rivoluzioni rispetto all'undici di San Siro. Ecco che Magnani, Hien e Dawidowicz dovrebbero perciò essere confermati nella linea difensiva davanti a Montipò, in mezzo dovrebbero andare ancora Hongla e Folorunsho, mentre davanti Ngonge e Duda sono pronti a supportare il centravanti Bonazzoli. Sulle corsie esterne Faraoni, Lazovic e Terracciano si giocano due maglie, con i primi due favoriti.

QUI ATALANTA - Anche Gasperini cambierà poco dopo la vittoria interna col Cagliari: Musso si piazzerà tra i pali, con Toloi, Djmsiti e Kolasinac a completare il reparto difensivo (Scalvini potrebbe partire dalla panchina). De Roon ed Ederson si piazzeranno in cabina di regia, con Zappacosta sulla corsia mancina e Holm pronto a debuttare dal primo minuto. Quattro maglie per tre posti in attacco, e non è escluso che Pasalic - dopo l'ottima prova con gol - possa partire al centro dell'attacco scortato da Koopmeiners e Lookman.

ARBITRO - Federico Dionisi de L'Aquila

Le probabili formazioni

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Magnani, Hien, Dawidowicz; Faraoni, Hongla, Folorunsho, Lazovic; Ngonge, Duda; Bonazzoli

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Toloi, Djimsiti, Kolasinac; Holm, De Roon, Ederson, Zappacosta; Koopmeiners; Pasalic, Lookman