Hellas sconfitto dal Milan, Folorunsho: «Dispiace per l'errore, ma siamo contenti della prestazione»

Il centrocampista dell'Hellas Michael Folorunsho ha parlato al termine di Milan-Verona, match valido per la 5^ giornata della Serie A 2023/24.

Queste le dichiarazioni del giocatore romano, rilasciate ai canali ufficiali del Club gialloblù:

Nonostante la sconfitta è arrivata un'ottima prestazione… «Sì, siamo contenti della prestazione, nonostante il gol subito all'inizio siamo rimasti in partita e li abbiamo messi in difficoltà. Penso che questa sia la strada giusta da seguire».

Nel primo tempo hai avuto una buona occasione per segnare con un colpo di testa, cosa è mancato per trasformarla in gol? «Mi sono concentrato solo sul colpirla nel modo più angolato possibile perchè ormai avevo perso il tempo per schiacciarla ma Sportiello ha fatto un'ottima parata. C'è del rammarico perchè segnando avrei rimediato all'errore fatto in precedenza, ho messo tutto me stesso per cercare di riscattarmi».

La possibilità ci sarà presto visto che mercoledì affronterete l'Atalanta al 'Bentegodi'… «Sì assolutamente, vogliamo regalare una gioia ai nostri tifosi. Ora dobbiamo concentrarci solo sul ricaricare le pile visto che mercoledì saremo di nuovo in campo».