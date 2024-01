Hellas Verona: altre due cessioni nella giornata odierna

In casa Hellas Verona continuano i saluti e anche nella giornata odierna due calciatori hanno lasciato il club gialloblù. La società, infatti, ha comunicato di aver ceduto a Fatih Karagümrük Spor Kulübü, in prestito fino al 30 giugno 2024, il diritto alle prestazioni sportive del difensore Koray Günter e al Calcio Monza, a titolo definitivo, quelle dell'attaccante Milan Djuric.

In sostanza a gennaio l'Hellas Verona ha salutato quasi tutti i suoi calciatori e questo sta preoccupando e molto l'ambiente, che ha paura di una retrocessione quasi scritta, proprio per via della molte partenze.

Nella giornata di ieri, però, sono arrivati anche due rinforzi, i centrocampisti Dani Silva e Reda Belahyane.