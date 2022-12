Hellas, pari a reti bianche nel test con l'Istra. Zaffaroni: «Lavoriamo per essere pronti a gennaio»

Si è conclusa a porte inviolate Hellas Verona-NK Istra, gara di carattere amichevole disputata alla stadio 'Bentegodi' di Verona, nel pomeriggio di ieri - domenica 18 dicembre - e che ha permesso ai gialloblù di mettere minuti nelle gambe in vista della ripresa del campionato fissata per il 4 gennaio 2023 contro il Torino.

Il prossimo test match è in programma per giovedì 22 dicembre (ore 14.30) contro il Bologna, sempre allo stadio 'Bentegodi'.

Queste le dichiarazioni dell'allenatore Marco Zaffaroni rilasciate al termine dell'incontro:

«I ragazzi stanno svolgendo allenamenti che, per le prime settimane, si sono basati sul ritrovare la condizione fisica. Solo negli ultimi giorni ci siamo dedicati alla tattica, ma stiamo continuando a lavorare per arrivare pronti alla ripresa con il Torino. La prossima amichevole con il Bologna sarà molto importante perché sarà l'ultimo impegno prima della ripresa del campionato. Abbiamo lavorato tanto in questi giorni, anche con doppie sedute di allenamento perché è fondamentale conoscersi il più possibile, sotto tutti i punti di vista, sia tecnico che fisico, ma anche da un punto di vista umano: quest'ultimo è un aspetto molto importante. Stiamo lavorando molto appunto perché dobbiamo assolutamente farci trovare pronti perché il margine d'errore è ormai sottilissimo e quindi, da qui in avanti, dovremo sbagliare il meno possibile. Siamo consci di questo e ce la stiamo mettendo tutta per riuscirci».