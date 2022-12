Scontri tra tifosi all'esterno del Bentegodi prima della sfida amichevole tra Hellas Verona e Nk Istra

Tafferugli a Verona, nei pressi dello stadio Bentegodi, durante il primo pomeriggio di oggi, domenica 18 dicembre. Alle ore 14.30 si è poi giocata la sfida amichevole tra i gialloblu di Zaffaroni e la formazione croata dell'Nk Istra. Poco prima però, alcuni componenti delle due tifoserie si sarebbero animosamente confrontati nei pressi dell'ingresso della curva sud.

Per sedare il conflitto sul nascere è stato necessario l'intervento delle forze dell'ordine. La polizia è infatti riuscita in breve tempo a riportare la situazione alla calma. Nel corso del parapiglia un tifoso avrebbe riportato delle ferite e sarebbe così dovuto ricorrere ai soccorsi del Suem 118. La partita sul campo si è poi conclusa in parità, a reti inviolate.