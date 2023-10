Coppa Italia Femminile, troppo Milan per l'Hellas Women: ai quarti passano le rossonere

Davvero troppo Milan per l'Hellas Women, superato con il punteggio di 2 a 7 nella sfida valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia Femminile 2023/24.

Venendo alla cronaca, al 17' minuto Grimshaw capitalizza l'azione personale di Dompig, che difende la palla in area e la serve per siglare il vantaggio. La squadra ospite trova il secondo gol al 25': ancora Dompig per Grimshaw, con la centrocampista che accompagna la palla in porta siglando la sua doppietta personale. Le gialloblù però rispondono immediatamente con Pasini, che, vedendo Copetti fuori dai pali, fa partire un tiro potente dalla lunga distanza che si infila in rete per il gol che accorcia provvisoriamente le distanze. In un buon momento del Verona, il Milan conquista però un rigore al 42' per un contatto in area tra Ledri e Laurent, con quest'ultima a finalizzarlo dagli undici metri spiazzando Valzolgher.

Nella ripresa, il Milan inizia forte con la neoentrata Fusetti, che fa partire un tiro-cross dalla fascia sinistra che beffa l'estremo difensore scaligero. Le gialloblù replicano subito con Ledri: il capitano sfrutta un calcio d'angolo per incornare di testa e segnare il gol del 2 a 4. Nella seconda metà della ripresa la formazione rossonera dilaga ancora con Grimshaw, che al 52' realizza la sua tripletta personale con una conclusione di piatto. Al 64' è Laurent a raggiungere la doppietta, questa volta con una conclusione alta fatta partire dalla destra, e infine la neoentrata Jonusite capitalizza un buon assist in area di rigore per battere il portiere con un piazzato di destro.

Il prossimo impegno delle gialloblù sarà quello di domenica, 15 ottobre (ore 15), quando al Campo Sportivo 'Fratelli Paschiero' affronteranno la Freedom nel match valido per la 4^ giornata di Serie B Femminile 2023/24.

Di seguito il tabellino dettagliato dell'incontro:

HELLAS VERONA WOMEN - MILAN WOMEN 2-7 (1-4)

Reti: 11', 25' e 52' Grimshaw, 27' Pasini, 42' Laurent (rig.) e 64', 47' Fusetti, 49' Ledri, 86' Jonusaite

HELLAS VERONA WOMEN (4-3-3): Valzolgher; Capucci, Kiamou, Ledri, Bursi (dal 46' Requirez); Anghileri, Sardu (dal 46' Mancuso), Lotti (dal 65' Mariani); Pasini (dal 46' Bison), Zanni, Dallagiacoma (dal 46' Rognoni)

A disposizione: Shore, Meneghini, Datres, Corsi

Allenatore: Matteo Pachera

MILAN WOMEN (4-3-3): Copetti; Piga, Swaby (dal 46' Fusetti), Arnadottir, Andersen; Grimshaw, Mascarello (dall'80' Arrigoni), Adami (dal 69' Dubcova); Marinelli, Dompig (dal 77' Jonusaite), Laurent (dal 69' Staskova)

A disposizione: Giuliani, Bergamaschi, Guagni, Mikulica

Allenatore: Davide Cordone

Arbitro: Federico Muccignato (Sez. AIA di Pordenone)

Assistenti: Badreddine Mamouni (Sez. AIA di Tolmezzo), Roberto Presotto (Sez. AIA di Pordenone)

NOTE.