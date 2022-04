Clivense, dopo i festeggiamenti ampio successo anche in Coppa. Allegretti: «Dimostrato di tenerci come al campionato»

Riccardo Allegretti, tecnico della FC Clivense, ha rilasciato un'intervista dopo la vittoria casalinga con lo Young Boys, nel match valido per la terza giornata di Coppa Verona.

A seguito dei festeggiamenti per la conquista del campionato, sul campo dello stadio Olivieri la squadra del presidente Pellissier ha ottenuto un altro netto successo, stavolta per 6 a 0: a segno Facciolo (doppietta), Tenuti (doppietta), De Martiis e Inzerauto. La formazione scaligera si è così portata così a 7 punti in testa al girone B, a pari merito con la Fumanese. Solo la prima del raggruppamento, al termine del quale mancano due gare, accederà ai quarti di finale, per i quali verranno ripescate anche le due migliori seconde.

«Mister, una partita iniziata in maniera un po' complicata, ma poi sbloccata nel secondo tempo. Come ti è parsa? Sono contento per il risultato e per la prestazione, alcuni che sin qui avevano giocato meno hanno avuto la loro possibilità e hanno fatto molto bene. Sei soddisfatto dei ragazzi che sono entrati dalla panchina? Sì, perché comunque non era facile dopo i festeggiamenti ritrovare subito la convinzione per fare risultato, perciò hanno dimostrato per l'ennesima volta di essere bravi, di tenerci a questa competizione così come ci tenevano al campionato. Proseguiamo nel nostro cammino: l'obiettivo è quello di cercare di vincere tutte le partite. Testa già all'ultima di campionato col Borgo? Assolutamente sì, vogliamo chiudere nel migliore dei modi una partita difficile contro una squadra ci ha tenuto testa fino alla fine, quindi ci teniamo a fare bene. Dopodiché staccheremo probabilmente per due settimane, così abbiamo tempo per prepararci per il rush finale».