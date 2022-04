La Clivense vince il campionato: Pellissier torna in campo (con doppietta) nel successo col Pozzo

Nella serata che ha sancito la vittoria del campionato della sua Clivense, Sergio Pellissier ha fatto il suo debutto ufficiale davanti ai molti tifosi accorsi per lui.

C'era grande attesa per il ritorno in campo del presidente e fondatore della nuova realtà scaligera, che ha appena compiuto 43 anni e si è rimesso in gioco con lo stesso spirito di un ragazzino. Allo stadio Olivieri di via Sogare, contro la squadra B del Pozzo, l'ex bandiera gialloblù ha esordito segnando una doppietta (con una rete su calcio di rigore), contribuendo così al successo finale di 5 a 0. A completare il quadro, gli altri marcatori sono stati Mehmedi, Inzerauto e Alessi.

Serviva un solo punto per aggiudicarsi il titolo, ed è arrivato: una partita che si è conclusa con festeggiamenti e fuochi d'artificio, in attesa di conoscere quali saranno gli ambiziosi progetti per la prossima stagione.