Clivense, reazione vincente con l'Atletico Squarà. Allegretti: «La cosa più importante è aver ottenuto altri tre punti»

Riccardo Allegretti, tecnico della FC Clivense, ha rilasciato un'intervista al termine della vittoria esterna conquistata di misura con l'Atletico Squarà, nel match valido per la 22^ giornata di campionato di Terza Categoria.

Dopo la cinquina siglata al San Zeno, sul campo comunale di Montorio la nuova formazione scaligera si è imposta in rimonta col punteggio di 1 a 2. A decidere la sfida dopo lo svantaggio iniziale, complice l'inferiorità numerica avversaria, sono state le reti di Facciolo su punizione e, a pochi minuti dallo scadere, di De Martiis di testa.

«Mister, un commento sulla gara. È andata benissimo, meglio di così non poteva andare per quanto riguarda il risultato. C'è stata grande reazione contro un avversario molto forte e quindi sono ultra felice. Poco cinismo in attacco? Abbiamo avuto tre occasioni con Inzerauto molto importanti, non è da lui sbagliare. In generale comunque è stata fatta un'ottima gara, perché abbiamo tenuto sempre l'intensità molto alta, siamo stati bravi a rimanere tranquilli anche sotto di un gol. Sono molto felice, non posso che fare i complimenti a tutti. Quanto ha influito mentalmente l'espulsione del giocatore dell'Atletico? Ha influito molto, perché c'è stata una reazione positiva. Negli episodi siamo stati bravi e fortunati. Che consapevolezza dà questo risultato? Abbiamo di nuovo ottenuto i tre punti, che è la cosa più importante».