Clivense, col Crazy un'altra manita. Allegretti: «Bella prestazione e tanti gol: bene così»

Riccardo Allegretti, tecnico della FC Clivense, ha rilasciato un'intervista al termine della vittoria esterna conquistata con il Crazy, nel match valido per la 20^ giornata di campionato di Terza Categoria.

Dopo la cinquina rifilata all'Edera Veronetta, la nuova formazione scaligera si è ripetuta anche in trasferta sul campo dei "giullari". Nello 0 a 5 finale, i marcatori sono stati Castellucci, De Martiis, Mehmedi, Gasparato e il portiere Pavoni, di nuovo a segno su calcio di rigore dopo i due realizzati nell'ultimo match.

«Mister, è finita come doveva? Sì, sicuramente sì. Sono contento, i ragazzi hanno fatto molto bene, con tanti gol».

La gara è stata inaugurata da una precedente conferenza stampa condivisa dalle due società, con i presidenti Pellissier e Gambini che hanno annunciato la decisione di voler coinvolgere i più piccoli nel pre-partita. Prima del fischio d'inizio, infatti, il terreno di gioco del Comunale di via Da Vico a Verona è stato suddiviso in sei piccoli campi, dove i ragazzini hanno avuto la possibilità di mettersi in mostra davanti al pubblico presente.