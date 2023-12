Clivense: Osorio cambia squadra

Continuano i movimenti di mercato per quanto riguarda la Clivense, dopo quelli dei giorni scorsi, ma questa volta in uscita. Il club del presidente Sergio Pellissier ha salutato ufficialmente il centrocampista Adrian Osorio. Il classe 1998 si è trasferito alla società ACD Virtus Bolzano.

Il fantasista italocubano era già stato grande protagonista la scorsa stagione con i colori biancorossi e ora dopo il girone d'andata con la Clivense in Serie D, è pronto a tornare ad indossare la maglia della Virtus.

Il ringraziamento del club veronese: "Ad Adrian un ringraziamento per i mesi trascorsi in bianco blu ed i migliori auguri per il proprio futuro".

Il messaggio del direttore generale della Virtus, Dalla Villa: "Siamo molto felici del ritorno di Adrian, siamo sicuri che potrà darci una grande mano nel ritorno".