Clivense, i nuovi volti del mercato di luglio: ufficiali Osorio, Stancic e Diallo

Tanti nuovi rinforzi per la Clivense, pronta per un campionato di Serie D da protagonista.

La società biancoblù, attraverso i propri canali, ha di recente presentato tutti i suoi ultimi acquisti. Soffermandosi su quelli di luglio, il Club del presidente Sergio Pellissier ha annunciato innanzitutto l'arrivo di Adrian Osorio, trequartista classe 1998 proveniente dalla Virtus Bolzano, la scorsa stagione autore di 11 gol e 8 assist in Serie D. Dopo di lui è stato ufficializzato Dino Stancic, seconda punta o centrale d'attacco nato a Sezana, in Slovenia. Il classe 1992 porta con sé un grande bagaglio d'esperienza, raccolto soprattutto nella Prva Liga, la massima serie del campionato sloveno, con 176 presenze e 36 gol all'attivo. Ultimo in ordine cronologico è stato l'approdo del nuovo bomber Cherif Diallo, centravanti di nazionalità liberiana classe 1997. Un innesto di spessore che va a rinforzare il reparto offensivo della squadra di mister Riccardo Allegretti. L'attaccante africano, in particolare, nello scorso campionato ha vestito prima la maglia dell'Arezzo fino a gennaio per poi trasferirsi al Prato sempre in Serie D, mettendo a segno 8 reti e fornendo 3 assist in 20 partite disputate.

Tre colpi, questi, che vanno ad aggiungersi ai primi due innesti della sessione estiva: l'attaccante classe 1986 Marco Guidone e il centrocampista Nicola Danieli, classe 1998 con un passato nelle giovanili del Chievo e nell'ultima stagione all'Adriese in Serie D.

Tra i riconfermati figurano poi Filippo Pavoni, portiere classe 1999, e Milan Kocic, terzino sinistro classe 1990. Sul fronte uscite, invece, hanno salutato Andrea Antenucci, Damien Florian e Roberto Baleato.