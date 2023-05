L'Eccellenza ha la sua regina: Clivense promossa in Serie D con un turno d'anticipo

Con una giornata d'anticipo, la Clivense trionfa nel girone A di Eccellenza.

Grazie al tris rifilato allo Schio, la squadra del presidente Sergio Pellissier ha infatti conquistato la sua prima storica promozione in Serie D. Una fantastica cavalcata iniziata lo scorso 11 settembre con la vittoria per 3 a 2 a Cornedo e conclusasi mercoledì, a San Martino, davanti a più di 400 tifosi in festa sulle tribune. In mezzo 75 punti raccolti in 37 partite, frutto di 23 vittorie, 6 pareggi e 6 sconfitte, con il miglior attacco e la migliore difesa del campionato. Una stagione lunga, non senza difficoltà, ma terminata nel migliore dei modi, lottando e dimostrando cosa significhi essere squadra, grazie anche al supporto dei propri tifosi.

Queste le dichiarazioni del presidente Sergio Pellissier: «Quando si vince soffrendo, dopo un'annata del genere, dopo che ci hanno attaccato in tutti i modi, riuscire a portare a casa questo grande risultato, per tutti noi, per questa famiglia splendida, è fantastico, è normale essere commossi. Ho sperato e sognato questa promozione, di fare un campionato del genere, conquistando 75 punti e staccando praticamente tutti, giocando negli ultimi due mesi in modo straordinario. I ragazzi sono stati fantastici, lo staff, tutti i soci della nostra società, dobbiamo solo essere orgogliosi di aver avuto degli uomini che hanno dato tutto per questa maglia e continueranno ancora a farlo. Il nostro progetto non finisce domani, è solo l'inizio. Giustamente abbiamo l'obbligo di vincere, il bello è anche questo, combattere per traguardi importanti e per feste come quelle di oggi».

Sulla stessa linea anche il vicepresidente Enzo Zanin: «Bisogna avere il coraggio di porsi come obiettivo quello di vincere e la convinzione di farlo. E in questo sono stati bravi i ragazzi, Sergio e tutte le persone che ci sono state vicine, i tifosi che non hanno mai smesso di crederci, anche quando le cose non stavano andando benissimo. Abbiamo anche affrontato tante perplessità degli addetti ai lavori, e questa è una soddisfazione doppia. Credo che anche l’amministrazione di San Martino sia orgogliosa di quello che abbiamo fatto, li ringraziamo per averci messo a disposizione questo bell'impianto, una festa che coinvolge tutti. Siamo al secondo passo del nostro percorso, dobbiamo fare una scalata ancora lunga, ci impegneremo già da domani per fare il meglio possibile per la nostra società, per noi stessi, per i tifosi e per i nostri ragazzi».

Grande soddisfazione anche per il mister, Riccardo Allegretti: «Una grande gioia, obiettivo raggiunto. Noi siamo partiti fin dall'inizio con questo obiettivo e raggiungerlo è sempre bello, anche se non è mai facile vincere. Ce l'abbiamo fatta e siamo tutti molto contenti. In estate è stato fatto un lavoro di fretta, anche se c'eravamo mossi prima ma attendendo una categoria diversa. Sono stati bravissimi i ragazzi, perché molti hanno accettato questa sfida scendendo di categoria, hanno creduto in quello che gli avevamo proposto e sono stati ripagati con questo grande risultato che è una festa da parte di tutti. Adesso ci godiamo questa vittoria, poi sicuramente inizieremo a ragionare presto per quello che sarà il prossimo anno, ma ora godiamoci questo momento, è stata una stagione difficile, sofferta, abbiamo lavorato tanto e tutti abbiamo remato dalla stessa parte: 75 punti, miglior difesa, miglior attacco, di meglio non potevamo chiedere».

Tra i protagonisti della stagione vincente della Clivense non mancano Damien Florian, capocannoniere della squadra con 13 gol, Federico Tobanelli, capitano nella partita della promozione, Andrea Antenucci, autore di 19 reti stagionali, ma anche Andrea Erricchiello, con 7 gol all'attivo, l'esterno Tommaso Polo e il centrocampista classe '87 Dario Venitucci.