Belfiorese, il mercato inizia dai rinnovi

Prende forma la nuova rosa della Belfiorese, e lo fa ripartendo dalla sue certezze.

Il direttore sportivo Mirko Cucchetto, infatti, ha incominciato innanzitutto dalle riconferme di alcuni giocatori chiave, veri colpi di mercato in vista della stagione 2023/24.

La prima permanenza di spessore riguarda il difensore classe 2003 Alberto Aldegheri. Debuttante in Eccellenza nella passata stagione, è divenuto subito uno dei pilastri inamovibili dei biancazzurri con ben 33 presenze. Certamente uno dei migliori nella sfortunata stagione appena conclusa.

Altra conferma di rilievo è poi quella del centrocampista 2000 Pietro Turrini. "Belfiorese doc" di nascita, dopo il precoce debutto in Serie D, da anni calca i più importanti manti erbosi dell'Eccellenza. Nella passata stagione ha collezionato 30 presenze in campionato, confermandosi un punto di riferimento per un pronto riscatto della squadra.

Resterà anche il classe 1999 Alessio Marconi, anche lui come Turrini "belfiorese doc" di nascita. Nonostante la giovane età, Marconi ha già calcato importanti palcoscenici ed è tornato a vestire la maglia biancazzurra due anni fa dopo la vittoria del torneo di Eccellenza con la Speme. Nella passata stagione ha registrato 28 apparizioni, candidandosi come tassello di pregio nel puzzle della riscossa.

Garantirà ancora la sua qualità anche il centrocampista del 1998 Matteo Pellegrini. L'ex Virtus Verona, con cui ha già esordito in Serie D a soli 18 anni, è stato tesserato nella sessione invernale di mercato della scorsa annata, mettendosi subito a disposizione e collezionando numerose presenze in campionato, facendosi notare per volontà e spirito di sacrificio.

Ufficiale, infine, il rientro del centrocampista classe 2003 Denis Pinelli. Dopo varie annate trascorse nel settore giovanile della Virtus Verona. all'inizio dell'ultima stagione è passato in maglia biancazzurra collezionando diverse presenze in campionato. Nella sessione invernale di mercato si è rimesso in gioco cercando più continuità di condizione tra le fila del Mozzecane, divenendo uno dei protagonisti della prestigiosa vittoria del girone A di Promozione.