Ambrosiana attiva sul mercato: dal Sona arriva Sylla, tornano Margotto, Farias e Fumanelli

Continuano i rinforzi di mercato dell'Ambrosiana, pronta a ripartire dall'Eccellenza per un campionato da assoluta protagonista.

La società del presidente Pietropoli, dopo aver ufficializzato Michelangelo Bertoldi e Alessio Hyseni, ha annunciato l'ingaggio dell'esterno difensivo destro classe 2000 Mbaye Sylla, giocatore di grande esperienza di Serie D viste le due stagioni a Sona e in precedenza tra le fila di Lanusei, Castiadas e Cattolica.

Oltre ai nuovi arrivi, per la compagine della Valpolicella è però anche tempo di riconferme: Andrea Chesini, attaccante classe 2002, dopo l'ottimo scorso campionato condito da 7 gol e 1 assist, vestirà ancora la casacca rossonera anche per la prossima stagione. Rinnovo anche per Giacomo Spiazzi, portiere classe 2003, già noto ai tifosi per le sue presenze sia nel settore giovanile che in prima squadra. Dopo aver superato il prestigioso traguardo delle 100 presenze, anche Mattia Dall'Agnola proseguirà la sua avventura, candidandosi come uno dei veterani della rosa affidata ora a mister Jodi Ferrari. Insieme a tutti loro resterà anche Lorenzo Prandini, dopo un campionato di altissimo livello, culminato con la convocazione con la Rappresentativa Regionale al torneo delle Regioni e la Rappresentativa Nazionale Under 19.

Passando invece ai rientri, il Club ha comunicato il ritorno di Federico Margotto, difensore classe 1999 prodotto del vivaio, di nuovo alla base dopo i prestiti a Valgatara e Castelnuovo. Torna anche Sergio Farias, attaccante classe 2003, colpo pregiato del mercato estivo. Cresciuto calcisticamente tra le giovanili di Chievo e Ambrosiana, con la formazione rossonera ha disputato un campionato Juniores nazionale e ottenuto diverse apparizioni in prima squadra. È poi passato in prestito in Eccellenza al Valgatara e al Garda: qui si è messo in luce segnando 11 gol e guadagnandosi la convocazione in rappresentativa regionale per la partecipazione al Torneo delle Regioni. Andrea Fumanelli, infine, è una vecchia conoscenza del settore giovanile, avendo compiuto tutta la trafila delle formazioni minori. Portiere classe 2003, lo scorso anno ha fornito ottime prestazioni al Pedemonte, in Promozione, meritandosi così un posto in prima squadra.