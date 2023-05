Belfiorese, cambio in panchina: inizia l'era Burato per riagguantare subito l'Eccellenza

Sarà Marco Burato l'allenatore della Prima Squadra della Belfiorese per la prossima stagione 2023/24.

Al nuovo tecnico, descritto dal Club come un "belfiorese doc", la dirigenza biancazzurra ha scelto di affidare la guida della Prima Squadra per riagguantare subito l'Eccellenza dopo la retrocessione maturata al termine di questa annata. Classe '63, bancario di professione, Burato rappresenta un profilo di alto livello nel panorama dilettantistico, un grande conoscitore di calcio, e professionalità e serietà sono da sempre i suoi cavalli di battaglia. «È un piacere per me avere l'onore di essere qua, con soddisfazione ed orgoglio torno ad allenare al mio paese dove è iniziata la mia carriera sia da calciatore che come allenatore - ha commentato il neo-mister -. Le nostre strade si sono rincontrate dopo tanti anni e non ci ho pensato sù più di tanto nell'accettare l'incarico. Ringrazio ancora il presidente Mosele e il ds Cucchetto per l'opportunità che mi è stata data, non vedo l'ora di iniziare questa mia nuova avventura».

Burato inizia la carriera di calciatore approdando giovanissimo nel Settore Giovanile dell'allora GS Gaudete di Belfiore. A partire dalla stagione 1980 veste la maglia della Prima Squadra della Belfiorese, salvo una breve parentesi a Zevio, disputando il suo ultimo campionato nell'anno 1993. Dopo aver calpestato molti manti erbosi e vinto tante battaglie da calciatore, giunge anche per lui il momento di appendere gli scarpini al chiodo. Inizia ad allenare a soli 17 anni nel GS Gaudete di Belfiore con un gruppo di piccoli calciatori, e per più di dieci anni riesce a contemplare parallelamente i due distinti ruoli di coach nel settore giovanile e di giocatore della Prima Squadra. Da allenatore ripercorre tutta la trafila delle categorie giovanili tra GS Gaudete di Belfiore e Belfiorese. Nella stagione 1999 arriva la prima gioia da tecnico con la vittoria del prestigioso torneo "Giacomi" alla guida della juniores regionale della Belfiorese. L'esperienza con i giovani prosegue poi a Soave e Monteforte tra il 2000 e il 2002, poi guiderà solo prime squadre: dalla Terza Categoria risale progressivamente fino a stabilirsi in Promozione nelle ultime quattro stagioni. Il suo operato passa da Sarego (3), Real Monteforte, Napoleonica (2), Albaronco, Villanova, Valtramigna, Roncà, Albaredo, Cologna Veneta, San Giovanni Lupatoto, Pro Sambonifacese (2) e Montorio, poi il ritorno a San Giovanni Lupatoto e infine i 3 anni nell'Albaronco (oggi Albaredoronco). Vanta un ricco e invidiabile palmares consolidato dalla vittoria di ben quattro campionati: Terza categoria col Sarego (2004/05), Seconda Categoria con il Cologna Veneta (2014/15) e due volte Prima Categoria con San Giovanni Lupatoto (2015/16) e Montorio (2018/19).

A mister Burato piacciono da sempre le compagini che offrono il bel gioco, crede nel gruppo, nel duro lavoro che ripaga sempre e sa come valorizzare le risorse a disposizione trovando sempre le parole giuste per motivare i suoi giocatori.