ChievoVerona Women, pareggio nella trasferta di Como: al rigore di Boni risponde Kubassova sul finale

Dopo tre settimane dalla vittoria di vertice arrivata in rimonta con il Brescia, il ChievoVerona Women torna in campo per il campionato di Serie B femminile.

Come riportato dall'Ufficio Stampa del Club, le ragazze gialloblù si presentano dopo la sosta fresche di nuovo logo e in massima fiducia anche grazie al recente pareggio di Coppa Italia con il Napoli, imbattendosi subito in una trasferta ostica.

Sul campo del Como i ritmi sono alti sin dai primi minuti, con il Chievo che fa un po' di fatica in uscita a causa dal pressing sostenuto delle padrone di casa. Sono del Como, infatti, le prime due occasioni del match con Kubassova e Di Luzo, sulle quali si fa trovare pronta Olivieri. É capitan Boni a suonare la carica e a essere protagonista delle prime sortite offensive clivensi, mentre nella seconda metà del primo tempo il Como non riesce a sfondare il muro gialloblù e allora ci prova con i tentativi dalla distanza di Rigaglia e Pastrenge. Verso la fine di tempo Marenic viene atterrata in area da Vergani, con l'arbitro indica il dischetto del rigore. Dagli undici metri Boni è chirurgica, depositando alla destra del portiere, che intuisce ma non riesce a opporsi. Risultato sbloccato sullo 0 a 1. La risposta della compagine comasca arriva sulla corsia di sinistra con Rigagli, che entra in area ma non trova ancora una volta lo specchio. Si va negli spogliatoi con il vantaggio gialloblù al termine di 45' molto combattuti e ben giocati dalle due squadre.

Nella ripresa altra partenza sprint delle ragazze di casa, che al 7′ vanno vicinissime al gol con il palo centrato da Di Luzio. In questa fase del match il Como prova a spingere alla ricerca del pari, ma il Chievo difende con ordine e lascia pochi spiragli. Alla mezz’ora l'episodio che potrebbe decidere la contesa. Palla persa in uscita dalla retroguardia lombarda, Marenic ne approfitta e calcia a botta sicura, colpendo la traversa. Gialloblù a un passo dal doppio vantaggio. Dal possibile 2 a 0, su corner della subentrata Carravetta, Kubassova colpisce in modo rocambolesco nel mischione e riesce a portare lo score in parità a pochi minuti dalla fine. Dopo appena 60 secondi la squadra locale prova addirittura il ribaltone, ma Olivieri con uno splendido colpo di reni nega la gioia del sorpasso alla solita Di Luzio. La squadra di mister Venturi, però si ricompone e nel finale sfiora la rete in contropiede. La ripartenza libera la velocità di Dallagiacoma, che calcia angolato: Salvi inchioda con un buon intervento il risultato sull'1 a 1.

Un ottimo punto fuori casa per il team gialloblù, che consente di allungare la striscia positiva tra campionato e Coppa Italia in un percorso ancora senza sconfitte. Prossimo appuntamento domenica, 7 novembre, allo stadio Olivieri contro il San Marino Academy.

Di seguito il tabellino dettagliato dell'incontro:

COMO WOMEN - CHIEVOVERONA WOMEN 1-1 (0-1)

Reti: 42′ rig. Boni (CVW), 85′ Kubassova (CW)

Como Women: Salvi, Rizzon, Lipman, Vergani (32′ st Roventi), Cascarano (16′ st Carravetta), Pastrenge, Hilaj, Picchi, Di Luzio, Kubassova, Rigaglia (43′ st Mariani).

ChievoVerona Women: Olivieri, Salaorni, Zanoletti, Tunoaia; Pecchini (26′ st Dallagiacoma), Gidoni, Bolognini (39′ st Fancellu), Peretti, Mascanzoni; Boni, Marenic (46′ st Caliari).

Ammonite: Kubassova (CW), Vergani (CW), Marenic (CVW)