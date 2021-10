ChievoVerona Women, che rimonta col Brescia! Sotto di due gol, le gialloblù ribaltano la sfida

Il ChievoVerona Women vince il big match col Brescia.

Le ragazze di mister Venturi si presentavano alla sfida di alta classifica in assoluta fiducia dopo la vittoria conquistata con il Palermo. Allo stadio Olivieri, d'altra parte, arrivava un Brescia a quota 10 punti (anch'essa capolista) e reduce da tre 1 a 0 consecutivi.

Come riportato sul sito ufficiale del Club, la gara risulta subito molto intensa, con le due squadre che approciano la partita con aggressività e con l'intenzione di far subito male all’avversario. Un contropiede sblocca la gara dopo appena cinque minuti. Nel tentativo di aggressione alta, la difesa gialloblù si fa sorprendere e concede un coast to coast di Luana Merli, che taglia il campo in diagonale e arrivata a limite dell'area è precisa nel trovare l'angolino. 0 a 1 e primo gol subito in campionato per le clivensi, che devono subito rincorrere. Al 23′ bis del Brescia, che prova a mettere definitivamente in discesa il match. Azione personale di Hjohlman, che serve Asta al limite dell'area. Parabola a giro che cerca e trova l'incrocio. Bellissimo il goal della laterale delle lombarde, che porta le sue compagne sullo 0-2. Bastano 180 secondi al Chievo per accorciare le distanze, ma non solo. Palla recuperata da Gidoni, che trova in profondità Marenic. La numero 80 protegge bene palla e con uno splendido filtrante imbecca Boni, che finta di calciare e poi buca Lonni. Non finisce qui, perchè il Chievo la riacciuffa nello spazio di cinque minuti. Calcio d'angolo ancora di capitan Boni, tiro a volo di Peretti respinto dal portiere. Sulla ribattuta però è ancora lestissima la numero 7, che con rabbia e agilità trova il tap-in. Al 76′ minuto della ripresa le gialloblù completano la rimonta. Boni recupera palla a centrocampo, supera un avversaria e serve in profondità Dallagiacoma. La numero 29 trova al centro dell'area Marenic, che è bravissima a stoppare il pallone all’interno dell’area e trovare l'angolino con freddezza, portando le sue compagne al vantaggio definitivo.

Un'altra grande vittoria per le gialloblù, che in casa hanno ottenuto tre successi sulle cinque partite totali. Una prestazione di carattere per le ragazze di mister Venturi, che rispondono con grande maturità alla prima situazione di difficoltà del campionato, in cui sotto di due gol non hanno mai perso spirito e ordine in mezzo al campo. Può dunque continuare a sognare la formazione clivense, che adesso può godersi due settimane in vetta alla classifica di Serie B.

Di seguito il tabellino dettagliato dell'incontro:

CHIEVOVERONA WOMEN - BRESCIA FEMMINILE 3-2 (2-2)

Marcatori: 5′ Merli L. (B); 24′ Asta (B); 26′ Boni (C); 28′ Peretti (C); 76′ Marenic (C)

Chievo Women: Olivieri; Salaorni, Zanoletti, Tunoaia; Pecchini (46′ Dallagiacoma), Gidoni, Bolognini (61′ Fancellu), Peretti, Mascanzoni (69′ Piergallini); Boni, Marenic (89′ Marenic). All. Giacomo Venturi

Brescia: Lonni; Asta, Galbiati, Barcella, Viscardi; Ghisi (46′ Bianchi, 94′ Maroni), Magri (58′ Pasquali), Saggion (86′ Tengattini); Hjohlman (46′ Brayda), Merli C., Merli L. All. Elio Garavaglia