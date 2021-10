ChievoVerona Women, colpo in Sicilia! Le gialloblù decollano prime in classifica

Il ChievoVerona Women vola e non ha intenzione di fermarsi.

Le ragazze gialloblù conquistano la vetta della classifica di Serie B femminile, battendo in trasferta anche il Palermo Women e facendosi trasportare dall'onda travolgente di un inizio di stagione quasi perfetto.

Come riportato sul sito ufficiale del Club, per la gara in terra siciliana mister Venturi deve fare i conti con alcune importanti defezioni, come quella di Salaorni in difesa e di Tardini e Salimbeni in mezzo al campo. Prima chance da titolare per Gidoni, mentre l'altra novità rispetto al successo con la Torres è Dallagiacoma sulla fascia.

Parte fortissimo il Chievo, che si riversa immediatamente nella metà campo avversaria e trova il gol dopo appena cinque minuti. Marenic riceve dalla destra e aggira il terzino, pescando l'ottimo inserimento di Daiana Mascanzoni, che da pochi passi può solo appoggiare in rete. Al 35′ la squadra scaligera trova il raddoppio. Calcio d'angolo battuto da Bolognini, stacco sul secondo palo di Rachele Peretti. Il portiere di casa devia la sfera, senza evitare il gol. 2 a 0 Chievo e partita che si fa sempre più in discesa. Nella ripresa le gialloblù tolgono ogni speranza alle rosanero, chiudendo definitivamente i giochi al minuto 83. Incursione offensiva di Tunoaia che serve Boni, a sua volta alla ricerca di Peretti con una pennellata morbida. Bello e preciso il pallonetto al volo della numero 7, che lascia impietrita Pipitone.

Finisce 0 a 3: primo successo in trasferta e soprattutto primo posto in classifica per il Chievo Women, che grazie al tris sul Palermo è davanti al Brescia anche per differenza reti (+5 Chievo, +3 Brescia). Una prova di maturità per la squadra di Venturi, che ha saputo far fronte anche a diverse assenze e non ha sbagliato nè approccio nè gestione della gara, dimostrando superiorità nel gioco per tutti e novanta i minuti. Buoni segnali arrivano anche dalla difesa, che non ha concesso nemmeno una rete in quattro giornate. Con l'imbattibilità di Olivieri ancora intatta, le gialloblù guardano con fiducia ed entusiasmo al prossimo big match della cadetteria, in programma domenica 10 ottobre contro il Brescia.

Di seguito il tabellino dettagliato e gli highlights dell'incontro:

PALERMO WOMEN - CHIEVOVERONA WOMEN 0-3 (0-2)

Marcatori: 5′ Mascanzoni (C), 35′, 78′ Peretti (C)

Palermo Women: Pipitone; Fricano, Collovà, Zito, Viscuso S. (69′ Coco); Lazzara, Lamattina; Dragotto, Viscuso I. (46′ Cusmà), Tarantino (46′ Intravaia); Impellitteri (39′ Ribellino).

Chievo Women: Olivieri; Tunoaia, Zanoletti, Pecchini (60′ Mele); Dallagiacoma (76′ Fancellu), Gidoni (88′ Zanoni), Bolognini (60′ Fabbroni), Peretti, Mascanzoni; Boni, Marenic (88′ Verrino).

Ammonite: Dragotto (P)